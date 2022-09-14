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Общество14 сентября 2022 10:33

В Калининградской области стартовали учебные сборы «Авангарда» для молодежи

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Нестеровском районе стартовали пятидневные учебные сборы для учащихся. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мероприятие проводит учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард».

За эти дни молодым людям под руководством профессиональных инструкторов предстоит ознакомиться с основами военной службы, пройти курс начальной тактической, огневой, строевой и специальной подготовки.

Учебные сборы пройдут в три заезда в период по 14 октября. В первом примут участие сто человек – школьники 10-11-х классов и студенты-первокурсники профессиональных образовательных организаций. Среди них студенты Гусевского политехнического колледжа, колледжа строительства и профессиональных технологий, ученики Нестеровской школы имени В. И. Пацаева, Замковской, Илюшинской и Добринской средних образовательных школ.

Всего в этом году учебные сборы пройдут 300 юношей.