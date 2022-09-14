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Общество14 сентября 2022 11:21

В Светлогорске мать детсадовца отсудила 50 тысяч за полученную травму

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В январе 2022 года в одном из детских садов в Светлогорске разбилось стекло в двери группы, и один из воспитанников порезал руки.

Вред здоровью квалифицирован экспертами как легкий, однако в результате происшествия ребенок стал остро реагировать на любые травмы, царапины, бояться вида крови. А после выписки и вовсе боялся идти в детский сад.

В дело вмешалась городская прокуратура, которая подала иск в интересах ребенка к детскому саду. В результате Светлогорский городской суд взыскал с дошкольного учреждения в пользу матери ребенка компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.