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Общество14 сентября 2022 12:30

На Куршской косе обнаружили свалку автопокрышек

Компании «Геоизол», которая восстанавливает участок авандюны, внесено предостережение
Виктор Сергеев

На Куршской косе обнаружили свалку автопокрышек. Об этом сообщает Северо-Западное управление Росприроднадзора.

Покрышки нашли в ходе обследования водоохранной зоны Балтийского моря в районе 2-го километра автодороги Зеленоградск - Морское, где ведутся работы по восстановлению аварийного участка авандюны, защищающей прибрежную территорию.

«Инспекторы зафиксировали примерно в 100 метрах от Балтийского моря автомобильные покрышки, которые относятся к 4-му классу опасности и могут причинить вред окружающей среде, загрязняя почвы, грунтовые воды и атмосферный воздух. Вероятно, они образовались на берегу после демонтажа аварийного берегозащитного сооружения, которое было выполнено из автомобильных покрышек на бетонном каркасе», - говорится в сообщении ведомства.

Компании «Геоизол», которая восстанавливает участок авандюны, внесено предостережение.