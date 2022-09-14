На Куршской косе обнаружили свалку автопокрышек. Об этом сообщает Северо-Западное управление Росприроднадзора.

Покрышки нашли в ходе обследования водоохранной зоны Балтийского моря в районе 2-го километра автодороги Зеленоградск - Морское, где ведутся работы по восстановлению аварийного участка авандюны, защищающей прибрежную территорию.

«Инспекторы зафиксировали примерно в 100 метрах от Балтийского моря автомобильные покрышки, которые относятся к 4-му классу опасности и могут причинить вред окружающей среде, загрязняя почвы, грунтовые воды и атмосферный воздух. Вероятно, они образовались на берегу после демонтажа аварийного берегозащитного сооружения, которое было выполнено из автомобильных покрышек на бетонном каркасе», - говорится в сообщении ведомства.

Компании «Геоизол», которая восстанавливает участок авандюны, внесено предостережение.