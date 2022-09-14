В Гурьевске на водителя «Мерседеса» завели дело за сбитого мотоциклиста

В Гурьевске полиция завела уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 2 сентября 2022 года на улице Заречной в Гурьевске. Водитель «Мерседеса» при повороте налево не уступил дорогу и врезался в проезжающий мотоцикл «Сузуки».

В результате ДТП 48-летний мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован в БСМП.

Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП, назначены экспертизы, расследование продолжается.