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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнование в связи со смертью главреда «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Один из самых известных журналистов и медиаменеджеров России ушёл из жизни в возрасте 68 лет во время поездки на свою родину – в Приморский край.

«Выражаю искренние соболезнования в связи с кончиной Владимира Сунгоркина, – говорится в обращении губернатора Антона Алиханова. – Печаль от его ухода вместе с родными Владимира Николаевича разделяют соратники и единомышленники этого замечательного человека, профессионала, личности яркой и незаурядной. В ходе встреч с Владимиром Николаевичем всегда привлекали внимание его открытость, искреннее уважение к собеседникам. С уходом Владимира Сунгоркина российская журналистика, гражданское общество нашей страны понесли большую утрату».