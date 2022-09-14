Алиханов: Надо расширить программу по ремонту образовательных учреждений

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В Калининградской области необходимо расширить программу по ремонту образовательных учреждений. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов во время заседания правительства в среду, 14 сентября.

«Во-первых, в два раза увеличим траты на модернизацию школ и детских садов. Во-вторых, надо провести работу по ремонту колледжей», – сказал он.

Глава региона выразил уверенность, что программа модернизации востребована, среди родителей дошколят и школьников она нашла большой позитивный отклик, теперь надо поддержать и «наших студентов».