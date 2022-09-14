Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2022 13:36

В Черняховске отменили концерт и фейерверк в День города

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Кадр из видеообращения.

Кадр из видеообращения.

Черняховск готовится к проведению Дня города, празднование которого намечалось на 16-17-18 сентября. Однако в расписание торжеств внесли изменения. Об этом рассказал глава администрации Черняховского муниципального округа Сергей Булычев в обращении к жителям округа.

- Мы приняли непростое, но единственно верное решение максимально сократить все торжества, - сказал глава администрации.

По его словам, отменены мероприятия на главной площадке, не будет и фейерверка. День города Черняховска в этом году пройдет «без концерта, без торжеств».

Ранее сообщалось, что в Советске отменили празднование Дня города.