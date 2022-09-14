В Черняховске отменили концерт и фейерверк в День города

Кадр из видеообращения.

Черняховск готовится к проведению Дня города, празднование которого намечалось на 16-17-18 сентября. Однако в расписание торжеств внесли изменения. Об этом рассказал глава администрации Черняховского муниципального округа Сергей Булычев в обращении к жителям округа.

- Мы приняли непростое, но единственно верное решение максимально сократить все торжества, - сказал глава администрации.

По его словам, отменены мероприятия на главной площадке, не будет и фейерверка. День города Черняховска в этом году пройдет «без концерта, без торжеств».

Ранее сообщалось, что в Советске отменили празднование Дня города.