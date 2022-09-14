В Калининграде ищут мужчину, который вынес из магазина элитный алкоголь

. Фото: пресс-служба областного УМВД.

В Калининграде полиция ищет подозреваемого в краже алкоголя. Инцидент случился 20 августа вечером в магазине «Бутыль» на Ленинском проспекте, 37. Один из посетителей алкомаркета взял с верхней полки бутылку спиртного и спрятал в пакет, а затем ушел из магазина.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, ущерб составил свыше 4 700 рублей.

Приметы мужчины: среднего телосложения, рост 170-180 см, был одет в футболку серого цвета, джинсы светло-голубые, на голове кепка, в руках был пакет.

Желающие помочь в поиске и поимке злоумышленника могут звонить 8 (4012) 554-502 (дежурная часть), 554-777, 8-999-092-39-03 или 02.