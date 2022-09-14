Главную улицу Зеленоградска украсили ретролампами

. Фото: Администрация Зеленоградска

На Курортном проспекте, главной пешеходной улице Зеленоградска, организовали особую иллюминацию. На деревья развесили гирлянды из ретроламп. Об этом сообщает администрация Зеленоградска.

«Композиция смонтирована на пяти деревьях напротив крыльца Музея курортной моды и освещает удобные скамейки, где гуляющие могут отдохнуть. Деревья заиграли теплыми красками», - сказали в администрации, добавив, что классическая форма и мягкий желтый свет ретросветильников «создают теплую, «ламповую» атмосферу».