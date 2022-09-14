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Общество14 сентября 2022 14:45

Главную улицу Зеленоградска украсили ретролампами

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Зеленоградска

На Курортном проспекте, главной пешеходной улице Зеленоградска, организовали особую иллюминацию. На деревья развесили гирлянды из ретроламп. Об этом сообщает администрация Зеленоградска.

«Композиция смонтирована на пяти деревьях напротив крыльца Музея курортной моды и освещает удобные скамейки, где гуляющие могут отдохнуть. Деревья заиграли теплыми красками», - сказали в администрации, добавив, что классическая форма и мягкий желтый свет ретросветильников «создают теплую, «ламповую» атмосферу».