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Общество14 сентября 2022 14:56

Защита Белой и Сушкевич обжаловала приговор по делу врачей

Сергей Богров
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Фото: Александр Подгорчук

Защита калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич подала жалобу на приговор. Об этом со ссылкой на адвоката потерпевшей Ларису Гусеву сообщает ТАСС.

Напомним, 6 сентября Московский областной суд приговорил бывшего руководителя роддома № 4 Калининграда Елену Белую к девяти с половиной годам колонии, неонатолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич - к девяти годам. Ранее коллегия присяжных признала врачей виновными в убийстве новорожденного ребенка.