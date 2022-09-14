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Дом. Семья14 сентября 2022 15:52

Калининградский зоопарк сокращает время своей работы

Николай Литвинов

Второй раз за этот месяц Калининградский зоопарк меняет график работы. Ноовое расписание начнет действовать с 15 сентября.

Как сообщается в Telegram-канале зоопарка, теперь посетители смогут посмотреть на животных с 9.00 до 18.00 (сейчас с 9.00 до 19.00). Кассы тоже будут закрываться на час раньше - в 17.00, а не в 18.00. Меняется и время работы павильонов: побывать там можно будет с 9.00 до 17.45 (было до 18.45).

Почти все животные сейчас гуляют на улице, но могут и уходить во внутренние помещения.

- Если вы не видите животное в уличном вольере, поищите его в павильоне, тем более что вход во все зимние помещения абсолютно бесплатный, - напоминают в зоопарке.