Калининградский зоопарк сокращает время своей работы

Второй раз за этот месяц Калининградский зоопарк меняет график работы. Ноовое расписание начнет действовать с 15 сентября.

Как сообщается в Telegram-канале зоопарка, теперь посетители смогут посмотреть на животных с 9.00 до 18.00 (сейчас с 9.00 до 19.00). Кассы тоже будут закрываться на час раньше - в 17.00, а не в 18.00. Меняется и время работы павильонов: побывать там можно будет с 9.00 до 17.45 (было до 18.45).

Почти все животные сейчас гуляют на улице, но могут и уходить во внутренние помещения.

- Если вы не видите животное в уличном вольере, поищите его в павильоне, тем более что вход во все зимние помещения абсолютно бесплатный, - напоминают в зоопарке.