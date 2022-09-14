Депутаты поддержали введение круглогодичной скидки на проезд учащихся

В среду, 14 сентября, поправки рассмотрели на заседании комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Заксобрания Калининградской области. Школьникам и студентам собираются предоставить круглогодичную льготу на проезд железнодорожным транспортом. Ранее такая скидка предоставлялась только с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря включительно.

Как сообщает пресс-служба, депутаты рекомендовали принять законопроект сразу в двух чтениях. Размер субсидии на компенсацию части потерь в доходах Калининградской пригородной пассажирской компании составит 16,9 млн рублей в 2023 году и 17,4 млн рублей – в 2024 году. Размер субсидии юридическим лицам и ИП, осуществляющим регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам, увеличится на 5 млн рублей ежегодно и составит 65 млн рублей.