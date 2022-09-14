В бюджете Калининградской области образовался 4-миллиардный профицит

Отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие изучили на сегодняшем заседании правительства. Как сообщает пресс-служба, доходы казны составили 53,1 млрд рублей, расходы – 48,8 млрд. Профицит составил 4,4 млрд рублей.

В структуре трат ( без учета средств на поддержку рынка труда) самую большую часть занимают текущие расходы – 35,6 млрд рублей. Из них на оказание бюджетных услуг в первом полугодии было направлено 14,8 млрд рублей. На таком же уровне исполнены расходы на предоставление субсидий и грантов юридическим лицам (6,1 млрд рублей) и дотаций местным бюджетам (976 млн рублей).