Власти Краснознаменска тоже решили отменить День города

В Калининградской области об отмене торжеств объявил еще один город. На этот раз от гуляний отказались власти Краснознаменска. Об этом на своей странице во ВКонтакте сообщил глава муниципалитета Дмитрий Чубарев.

- После обсуждений с общественностью, депутатами и жителями нами было принято непростое решение - отменить плановое торжественное празднование Дня города, - написал чиновник. - Устраивать громкие гулянья сейчас неуместно, когда наши земляки самоотверженно, ценой своей жизни выполняют воинский долг. Надеюсь, что краснознаменцы поддержат нашу позицию.

Напомним, что сегодня об аналогичных решениях отказаться от праздников объявили власти Черняховска и Советска.