В храме поселка под Гусевом на стекле проявился образ Иоанна Крестителя

Сейчас оба стекла с нерукотворными образами святого находятся в храме в Маяковском. Фото: «Советск-Тильзит ТВ».

Чудо произошло в храме Святого Великомученика Пантелеймона, расположенном в поселке Маяковское Гусевского района. Образ появился на стекле, покрывавшем икону Иоанна Предтечи.

- В 2020 году, когда началась пандемия, мы начали замечать, что стекло на иконе стало белеть, - рассказал телеканалу «Советск-Тильзит ТВ» староста храма Сергий Афанасьев. - На день рождения Иоанна Предтечи, 7 июля, мы решили отделить стекло от иконы. Когда отделили, были очень удивлены: на стекле отпечатался лик, причем очень явно! На радостях мы отвезли икону в храм Гусева, где смогли увидеть и приложиться. Когда икону закрыли вторым стеклом, лик проявился еще раз.

Сейчас оба стекла с нерукотворными образами святого находятся в храме в Маяковском. Пока они просто стоят на подоконниках, чтобы лучи солнца позволяли получше разглядеть лик. Вскоре стекла поместят в киот, но желающие помолиться перед образами приезжают уже сейчас.

В христианстве, напомним, Иоанн Креститель считается ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Мессии. Именно он омывал (крестил) Христа в водах реки Иордан.