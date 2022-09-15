Калининградцу грозит 10 лет тюрьмы за продажу квартиры

В Московской области по подозрению в мошенничестве задержали 37-летнего уроженца Гусевского района. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, аферу он провернул еще в 2016 году. Подозреваемый предложил своей сожительнице продать квартиру и различное имущество, а на вырученные деньги купить квартиру в Краснодарском крае. В итоге мужчина скрылся вместе с общей суммой в 3,4 миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Операцию по задержанию подозреваемого провели сотрудники управления уголовного розыска при силовой поддержке бойцов «Гром». Мужчина проживал в частном доме и занимался ремонтом техники на дому.

Если вину подозреваемого удастся доказать в суде, ему грозит до десяти лет заключения.