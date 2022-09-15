Калининград вошел в топ-10 популярных направлений отдыха для мам с детьми в октябре

Рейтинг составил российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru. По данным компании, в этом году в 4 раза вырос спрос на короткие поездки по стране. Например, мамы с детьми в октябре бронируют поездки на 3-4 дня в Ярославль, Калининград, Казань, Москву, Санкт-Петербург. Проживание в отеле или квартире им обходится от 2 до 3 тысяч рублей за сутки.

Десять популярных направлений отдыха для мам с детьми в октябре:

1. Сочи - 2843 р. / 8 ночей*.

2. Анапа - 2113 р. / 9 ночей.

3. Санкт-Петербург - 3095 р. / 4 ночи.

4. Москва - 3681 р. / 3 ночи.

5. Ялта - 3366 р. / 8 ночей.

6. Гагра - 2327 р. / 8 ночей.

7. Казань - 2924 р. / 4 ночи.

8. Кисловодск - 2322 р. / 6 ночей.

9. Калининград - 2132 р. / 5 ночей.

10. Ярославль - 2590 р. / 3 ночи.

* Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки.