За ночь в Калининградской области сгорели два автомобиля

Пожар произошел в четвертом часу утра на улице Гурьева в Центральном районе Калининграда. Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, в автомобиле «Рено-19» частично выгорел моторный отсек и салон автомобиля на общей площади 2 кв. м, огнем повреждены лобовое и боковые стекла.

На место прибыл расчет пожарно-спасательной части СПСЧ в составе 5 человек и 1 единицы техники. Инцидент обошелся без пострадавших.

Примерно в это же время в поселке Ласкино Гурьевского района загорелся моторный отсек в автомобиле «Киа Рио». В инциденте также никто не пострадал.