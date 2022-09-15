В Зеленоградске перенесли празднование Дня города

Власти Зеленоградска решили перенести празднование Дня города на следующий год. Об этом пишет районная газета «Волна».

По данным издания, вместо развлекательной программы в ближайшие выходные предусмотрены культурные, спортивные и детские мероприятия и концерт в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.

«Мы приняли такое решение, чтобы поддержать наших ребят, которые самоотверженно отстаивают нашу безопасность, сражаются за мирное небо над головой, за будущее наших детей и внуков, – отметил глава администрации округа Сергей Кошевой. – Эти ребята – настоящие герои! Своих не бросаем!»

В субботу, 17 сентября, в 14.00 на площади «Роза ветров» состоится концерт в поддержку российских военнослужащих. Вход – свободный.