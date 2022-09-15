В Гусеве кассир магазина присвоила 400 тысяч рублей

В Гусеве кассир одного из магазинов на улице Победы присвоила крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, за 5 месяцев 2022 года 34-летняя женщина похитила порядка 400 тысяч рублей. Подозреваемая при покупке клиентом товара удаляла часть операций и пробивала кассовый чек за минусом приобретенного товара. Полученную разницу женщина забирала себе.

По данным полиции, кассир была дважды судима за аналогичное преступление.

На нее завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».