Назначен новый начальник УФСИН по Калининградской области

. Фото: Пресс-служба УФСИН по Калининградской области

Начальником управления ФСИН по Калининградской области назначен Андрей Лихтин. Накануне его представили личному составу и губернатору Антону Алиханову, сообщает пресс-служба ведомства.

Андрей Лихтин родился 12 мая 1975 года в Красноярске. В 1999 году окончил Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию. В 2010 году – ФГОУ ВПО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний».

С сентября 1998-го по 2019 год проходил службу на должностях среднего и старшего начальствующего состава пенитенциарных учреждений и главного управления уголовно-исполнительной системы Красноярского края. С 2019-го исполнял обязанности первого заместителя начальника ГУФСИН России по Красноярскому краю.

14 сентября 2022 года назначен начальником УФСИН России по Калининградской области.