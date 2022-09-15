В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 15 сентября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в четверг, 15 сентября, в течение дня отключено электричество в домах на 8 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на пр-ктуМира 78-80а, ул. Ермака 1,а,2,6,7, ул. Красная 3-9,4-18, ул. Пугачёва 6, ул. Шиллера 5а, б-р Л. Шевцовой 84-90, ул. Интернациональная 55-71, ул. О. Кошевого 68-76.

До 15 часов холодной воды не будет на ул. Краснопрудная 46-84,45-55, ул. Бежецкая 2-8, ул. Белибейская 8-10, ул. А. Суворова 117, ул. Камская 2,а,б,2г(д/с№78),д.

До 17 часов – на - ул. Аллея смелых 2(ДЮСШ №13), ул. Водная 6(больница №2), 8, 10, ул. Дзержинского 19б-39(ПСЧ №3),49-67,46-94, ул. Днепропетровская, 5,13,12-16, ул. Запорожская 1-7,6-12, ул. Яблочная 3-5,6-14

Большой жилой массив в Центральном районе сегодня до 17 часов отключен от горячей воды для ремонта тепловых сетей. Это улицы:

пер. Советский 7,8,10а

пр-кт. Мира 1-7,4,15,19,26,28,41-43,50-64, 93,106,122

пр-кт. Победы 24(д/с№27)

пр-кт. Советский 1(КГТУ)3-7,21,39,д,82

ул. Адмиральская 7(д/с№7)

ул. Алябьева 1-7,14-22

ул. Бородинская 13

ул. Брамса 9(лицей)16,а,19-33

ул. Вагоностроительная 7(д/с№7)

ул. Г. Димитрова 14-42,21-25,41

ул. Гайдара 43(д/с№109)

ул. Генделя 4-6(больница№3),5

ул. Горная 2,а

ул. Гостиная 2-14,3,9(д/с№71)

ул. Д. Донского 3-9(д/с№100),11,12,19,23(ДОБ),26-32,27(БФУ)

ул. Желябова 9(кадетская шк.)

ул. Закавказская 14(д/с№7)

ул. Зоологическая 2(БФУ),1-71,42-48

ул. К. Маркса 17(университет),65(лицей№4)

ул. Калужская 4-38

ул. Каменная 9,14-26

ул. Каштановая аллея 3а,16(д/с№27),56-58

ул. Кирова 3-95,4, 22(д/с№95), 28(лицей№49),30-44

ул. Комсомольская 4(лицей№19),7(д/с№22),8-10,16(д/с№18)22,а,б,24,а,25-29(д/с№10)32,33,35,36

ул. Косм. Леонова 1-17б(поликлиника№2), 2,4(д/с№30),6,16-32а,19а,б-25а

ул. Косм. Пацаева 15-21

ул. Косогорная 2

ул. Красная 11-13,26-40а,37-39а

ул. Кронштадтская 10-12,13

ул. Лейт. Яналова 3

ул. М. Расковой 10(поликлиника№1)

ул. Москвина 1

ул. Носова 3а

ул. Огарёва 7-9,15

ул. Полк. Сафронова 2-6,3

ул. Пугачёва 13,22-38

ул. Пушкина 1-7

ул. Радищева 81(лицей№14),82-86

ул. Репина 2а,37-49,40,52,54(д/с№119),62

ул. С. Разина 39-47

ул. Свободная 4-34(д/с№1)

ул. Серафимовича 7,40(лицей№43)

ул. Серж. Колоскова 3-17,2а-10(лицей№47),12

ул. Театральная 36-42

ул. Уральская 2-18

ул. Ушакова 2-4,3-9(больница№3)

ул. Ушинского 1

ул. Чайковского 3,17,20-56,33-51(род.дом№4)

ул. Шиллера 2,3,4(д/с№44)а,б,7,9-9а 24-28,25-31