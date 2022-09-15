В Гурьевске отменили праздничный фейерверк на День города

В Гурьевске отменили праздничный фейерверк по случаю Дня города. Об этом сообщает администрация муниципалитета. Сам праздник, который запланирован на субботу, 17 сентября, отменить уже нельзя, констатировали местные чиновники.

«Увы, не можем, так как средства на него были запланированы ранее, ими уже нельзя распорядиться по-другому - для этого проводили аукцион по 44-му федеральному закону, и нарушение регламента, определенного законодательством, повлекло бы штрафные санкции», - говорится в комментарии представителя администрации во ВКонтакте.

В администрации заявили, что «мы болеем душой за наших ребят, которые выполняют задачи спецоперации на Украине, и в их поддержку проводили массовые акции «Своих не бросаем», «Сила страны - в единстве народов!», шествие «За мир», «Мы - вместе!», «Письмо солдату». В августе во время акций отправляли письма в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Кроме того, для вернувшихся ребят провели концерт». Также в каждом территориальном управлении округа были открыты пункты приема гуманитарной помощи для жителей ЛНР, ДНР, а также посылок для бойцов, принимающих участие в спецоперации.

«Проводить акции в поддержку наших военных на спецоперации продолжаем, следующие мероприятия планируем провести и на день округа, 17 сентября», - добавили в администрации Гурьевска.