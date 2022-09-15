В Багратионовске завели дело на живодера, расстрелявшего собаку

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В Багратионовском районе возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее писала «Комсомолка», инцидент произошел в поселке Стрельня на территории СНТ. Мужчина из пистолета расстрелял собаку, повредив ей челюсть. Израненному псу, истекающему кровью, каким-то чудом удалось бежать с такой раной. Волонтеры доставили собаку к ветеринарам, ей провели операцию.

По итогам проверки прокурор района внес требование об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства. По результатам его рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.