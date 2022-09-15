В Калининградской области отобраны пробы на остаточное содержание пестицидов на земельных участках сельхозназначения

В сентябре 2022 года в рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами управлением Россельхознадзора по Калининградской области проведено 7 выездных обследований без взаимодействия с контролируемым лицом в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Озерского, Багратионовского, Неманского районов, общей площадью более 226 га.

В рамках мероприятий сотрудниками управления были отобраны 28 образцов сельскохозяйственных культур (кормовые бобы, яблоки, гречиха) с целью определения содержания в них остаточного количества пестицидов. Отобранные образцы направлены на исследование в Калининградскую межобластную ветеринарную лабораторию. Должностными лицами управления Россельхознадзора на постоянной основе проводится работа по контролю за соблюдением обязательных требований безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в рамках установленных полномочий.