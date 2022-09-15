«Комсомольская правда - Калининград» публикует расценки для размещения агитационных материалов в период предвыборной агитации

В связи с назначением на 20 ноября 2022 года дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 ООО «Комсомольская правда - Калининград» информирует о готовности предоставления площадей в период предвыборной агитации для размещения агитационных материалов в газете «Комсомольская правда - Калининград» (св-во ПИ № ТУ 39-0037 от 06 апреля 2009 года) по следующим расценкам:

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В связи с назначением на 20 ноября 2022 года дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 ООО «Комсомольская правда - Калининград» информирует о готовности предоставления площадей в период предвыборной агитации для размещения агитационных материалов в сетевом издании «Комсомольская правда», www.kp.ru (св-во Эл № ФС77-80505 от 15.03.2021), размещения на региональном сегменте сайта www.kaliningrad.kp.ru по следующим расценкам:

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