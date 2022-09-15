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Общество15 сентября 2022 11:17

В региональном минздраве разъяснили, в каких случаях при лечении коронавируса выдаются бесплатные лекарства

Такая поддержка пациентов не является бюджетным обязательством
Вера Гринвич
Для закупки препаратов против ковида направляются средства из федерального бюджета.

Для закупки препаратов против ковида направляются средства из федерального бюджета.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В телеграм-канале «Медицина 39» медики не перестают разъяснять гражданам правила лечения коронавирусной инфекции.

- Если положительный тест на ковид, какие препараты выдают в поликлинике для лечения? Каков протокол лечения? – поинтересовалась калининградка Ева и пояснила, что в поликлинике на улице Лефорта ей выдали лишь один препарат.

Эти вопросы прокомментировал представитель регионального министерства здравоохранения.

- Выдача бесплатных препаратов пациентам с ковидом - это не бюджетное обязательство, а лишь дополнительная разовая поддержка из федерального бюджета. Поэтому, когда средства выделяются, препараты закупают и выдают амбулаторным пациентам с ковидом бесплатно, не выделяются - как и всегда, амбулаторные пациенты приобретают их за свой счет, - прокомментировали в ведомстве.

Постоянный модератор чата, главный врач Черняховской инфекционной больницы Виктор Гродницкий добавил также, что «если человек по тем или иным причинам не может приобрести лекарства, мы его госпитализируем в стационар».