В региональном минздраве разъяснили, в каких случаях при лечении коронавируса выдаются бесплатные лекарства

Для закупки препаратов против ковида направляются средства из федерального бюджета. Фото: Артем КИЛЬКИН

В телеграм-канале «Медицина 39» медики не перестают разъяснять гражданам правила лечения коронавирусной инфекции.

- Если положительный тест на ковид, какие препараты выдают в поликлинике для лечения? Каков протокол лечения? – поинтересовалась калининградка Ева и пояснила, что в поликлинике на улице Лефорта ей выдали лишь один препарат.

Эти вопросы прокомментировал представитель регионального министерства здравоохранения.

- Выдача бесплатных препаратов пациентам с ковидом - это не бюджетное обязательство, а лишь дополнительная разовая поддержка из федерального бюджета. Поэтому, когда средства выделяются, препараты закупают и выдают амбулаторным пациентам с ковидом бесплатно, не выделяются - как и всегда, амбулаторные пациенты приобретают их за свой счет, - прокомментировали в ведомстве.

Постоянный модератор чата, главный врач Черняховской инфекционной больницы Виктор Гродницкий добавил также, что «если человек по тем или иным причинам не может приобрести лекарства, мы его госпитализируем в стационар».