Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 292 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.
Больше всего заболевших в Калининграде – 161 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 9,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 4,
Пионерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 9,
Гурьевский городской округ - 34,
Правдинский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 11,
Светловский городской округ – 7,
Зеленоградский городской округ – 14,
Светлогорский городской округ – 4,
Краснознаменский городской округ – 1,
Славский городской округ – 1,
Ладушкинский городской округ – 2,
Советский городской округ - 15,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 13,
Неманский городской округ – 1,
Янтарный городской округ – 1.