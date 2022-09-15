Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 292 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.

Больше всего заболевших в Калининграде – 161 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 9,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 4,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 9,

Гурьевский городской округ - 34,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 11,

Светловский городской округ – 7,

Зеленоградский городской округ – 14,

Светлогорский городской округ – 4,

Краснознаменский городской округ – 1,

Славский городской округ – 1,

Ладушкинский городской округ – 2,

Советский городской округ - 15,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 13,

Неманский городской округ – 1,

Янтарный городской округ – 1.