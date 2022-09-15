Правительство РФ направит более 1,3 млрд рублей на субсидирование морских грузоперевозок в Калининградскую область

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Правительство РФ введет механизм субсидирования морских перевозок между Калининградской областью и другими регионами. Это станет одной из мер поддержки бизнеса и жителей, которые столкнулись с ограничениями на транзит грузов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего на субсидирование будет выделено 1,3 млрд рублей, их направят Росморречфлоту, который распределит субсидии между морскими грузоперевозчиками.

Планируется, что по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря будет перевезено около 900 тысяч тонн грузов.

«Важно максимально оперативно организовать работу по распределению соответствующих субсидий между российскими судоходными компаниями», – подчеркнул Михаил Мишустин.