В Зеленоградске чиновники незаконно отобрали электросамокаты у фирмы

В Зеленоградске прокуратура помогла компании, которая столкнулась с чиновничьим беспределом.

Предприятие занималось сдачей в аренду электросамокатов. Летом 2022 года местные чиновники изъяли технику, заявив, что она располагалась вне специальных парковочных мест. Более того, администрация не выдавала никаких разрешений.

В ходе проверки было установлено, что действующее законодательство не требует от бизнеса получать разрешения на парковку в специальных местах.

Прокурор района внес представление главе администрации Зеленоградска. После этого чиновники быстро вернули самокаты компании.