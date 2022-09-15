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Общество15 сентября 2022 13:43

Алиханов получил удостоверение губернатора

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В среду, 14 сентября, облизбирком единогласно утвердил результаты выборов губернатора Калининградской области. Напомним, главу региона выбирали в течение трех дней, а также с помощью дистанционного электронного голосования.

Победу на выборах одержал действующий губернатор Антон Алиханов. Он заручился поддержкой 80,21% пришедших на участки избирателей, или 259 220 человек.

В четверг, 15 сентября, как сообщает пресс-служба регионального правительства, председатель облизбиркома вручила Антону Алиханову губернаторское удостоверение.