В региональном минобре ответили на вопросы родителей о новом уроке «Разговор о важном»

Первый всероссийский урок «Разговор о важном» прошел в Калининграде 1 сентября. Провел его Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В сообществе «Министерство образования Калининградской области» во ВКонтакте родители задают вопросы о новом уроке, который проводится с 5 сентября 2022 года в школах по понедельникам и называется «Разговор о важном».

Публикуем некоторые из них, а также ответы чиновников.

- Почему внеурочное занятие «Разговор о важном» проходит в урочное время, первым уроком? - спросила одна из подписчиц. - Согласно санитарным правилам первыми должны проходить уроки, требующие больших умственных затрат (русский язык, математика и так далее), однако данные уроки сдвинуты к концу учебного дня. Целесообразнее было бы уроки внеурочной деятельности проводить во внеурочное время…

- Порядок проведения этих уроков утвердило Министерство просвещения России, - прокомментировали вопрос в региональном минобре. - На федеральном уровне принято решение о проведении этих занятий первым уроком один раз в неделю. Курс занятий «Разговор о важном» проводят в соответствии с письмом Министерства просвещения России № 03-871 от 17 июня 2022 года «Об организации занятий «Разговор о важном».

- Для посещения внеурочных занятий «Разговор о важном» требуется ли сертификат персонифицированного дополнительного образования (сертификат позволяет школьнику получать дополнительное образование бесплатно, для его оформления обратитесь к классному руководителю ребенка. – Ред.)? – еще «задачка» от родителей.

- Для этого сертификат ПФДО не требуется, - заверили чиновники.

- Является ли обязательным посещение урока «Разговор о важном»?

- Да, эти часы ввели на федеральном уровне, они являются обязательными для посещения, - отметили в региональном министерстве образования.