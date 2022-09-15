Калининградские спортсмены завоевали награды Всероссийских юношеских игр боевых искусств

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Калининградские бойцы киокусинкай завоевали пять наград Всероссийских юношеских игр боевых искусств. Соревнования прошли в Краснодарском крае, собрав больше 450 каратистов из 31 субъекта России.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали воспитанники областной спортивно-технической школы калининградского отделения ДОСААФ России.

Чемпионом среди сверстников не старше 17 лет и массой до 60 кг стал Егор Вакарчук. Среди юниоров массой до 55 кг вице-чемпионом стал Никита Коробицын. Бронзовые медали в активе Данилы Васильева, Матвея Морского и Руслана Коваля, отличившихся среди соперников в возрасте до 17 и до 15 лет массой до 60, до 65 и до 50 кг.

В минспорта отметили, что все призеры в Анапе поучаствовали в дополнительном соревновании «пляжное троеборье». Это смесь ударного киокунсикай и борцовского сумо, проводится в трех раундах прямо на берегу моря.