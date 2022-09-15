В Калининграде начали подавать тепло в садики, школы и больницы

Правом досрочно начать отопительный сезон воспользовались 7 детских садов, 1 школа и 3 больницы Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- При наличии технической возможности учреждения социальной сферы могут быть подключены раньше, чем отопительный период начнется в городе официально. Для этого требуется заявление от руководителя, - уточнили в городской администрации. - Каждый день этот список увеличивается.

Напомним, ориентиром для начала отопительного сезона является среднесуточная температура +8 градусов. Сейчас этот показатель составляет +12...+13.