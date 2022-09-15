Мэрия Калининграда купит новую новогоднюю елку высотой 30 метров

Нынешняя елка украшала площадь с 2011 года. Фото: Александр Подгорчук

Городские власти объявили торги на приобретение новой новогодней елки.

- Нужна именно елка, а не конус, и несколько фигур праздничного оформления для площади Победы, - подчеркнули в Telegram-канале администрации.

Новая елка будет 30-метровой (нынешняя имеет почти такую же высоту - 30,5 м) и состоять из 1700 веток. Украшение - не менее 900 красных и золотистых шаров разных диаметров и 3 миллиона диодов (встроенных как в сами веточки, так и в обычную гирлянду - такое во всей стране будет только у нас). Также на ель повесят гирлянду длиной 30 километров. За все вместе, включая украшение для площади, из бюджета заплатят 56 миллионов рублей.

Напомним, о планах купить новую елку власти объявили еще в январе. Предыдущая украшала площадь Победы с 2011 года. После покупки новой она переедет в один из районов города.