В Калининграде участники акции «Дети вместо цветов» установили новый рекорд

В этом году акция "Дети вместо цветов" стала рекордной по количеству собранных пожертвований. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Новый рекорд установили калининградцы, принявшие участие в ежегодной акции «Дети вместо цветов». Об этом рассказали в благотворительном центре «Верю в чудо».

- Участники акции «Дети вместо цветов» собрали более 880 000 рублей на помощь детям! – отметили организаторы. - Когда мы призывали вас побить рекорд прошлого года (а это было 581 696 рублей), мы не ожидали получить такие результаты.

Центр в этом году получил 85 пожертвований. Если быть точными, всего удалось собрать 883 482 рубля 20 копеек для поддержки 15 подопечных с тяжелыми заболеваниями.

Отмечается, что самое большое пожертвование в рамках акции сделала школа № 58 - 388 111 рублей. Рекордсменом среди классов стал 3 «Г» школы № 57, пожертвование составило 72 000 рублей.

Акция «Дети вместо цветов» стала доброй традицией и в Калининграде. Участники – родители школьников, педагоги – перечисляют собранные для покупки цветов к 1 сентября средства в помощь детям с тяжелыми заболеваниями.

Как показывает практика, во время акции ни один педагог не остается без внимания учащихся и родителей. Учитель получает в дар один, но очень красивый букет цветов от всего класса.