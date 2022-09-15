В Железнодорожном появилась статуя бобра

У зрителя вопрос - зачем бобру рыба? Фото: Региональный фонд капитального ремонта

В Железнодорожном - новый житель. Об этом сообщает телеграм-канал Фонда капитального ремонта Калининградской области.

- На улице Красноармейской возле озера появилась небольшая статуя бобра со своим лакомством, - сообщают причастные к появлению фигурки животного и предлагают вместе подумать над именем для новичка.

В комментариях калининградцы обращают внимание на то, что бобер, у которого в лапах рыба, рыбой ведь не питается! Однако создатели видят в этом сюжет, пищу для фантазии.

Пока большинству кажется, что этому жителю поселка необходимо подобрать именно мужское имя. По крайней мере, таких вариантов большинство: Оскар, Бобрит, Брэд, Бобр – кормилец котов, Неправильный Бобр, Бобр-Добр.

Отмечается, что автор работы – Татьяна Ляшук.

Ранее стало известно, что в Железнодорожном установили скульптуру пивовара.