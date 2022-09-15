Полузащитник «Балтики» дисквалифицирован за оскорбление судьи

Две игры "Балтика" проведет без Младена Кашчелана. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

В четверг, 15 сентября, Российский футбольный союз сообщил, что полузащитник «Балтики» Младен Кашчелан дисквалифицирован за оскорбительное поведение в адрес судьи.

- Полузащитник «Балтики» пропустит два матча Первой лиги, - отметили в союзе.

Инцидент произошел в понедельник, 12 сентября, во время матча 9-го тура ФНЛ. Калининградская «Балтика» принимала на своем поле махачкалинское «Динамо». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Известно, что Младен Кашчелан спорил с судьей из-за отмененного гола.

По итогам последнего матча «Балтика» набрала 16 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице.

Следующая встреча у балтийцев пройдет 18 сентября в Москве. Калининградская команда выступит против дебютантов розыгрыша Первой лиги, футбольного клуба «Родина». Начало встречи – в 14.00 (время калининградское).