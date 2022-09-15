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Общество15 сентября 2022 18:00

Калининградская область участвует в создании пилотного проекта «Протокол сообщения диагноза»

На первом этапе этот документ будет внедряться в роддомах и перинатальных центрах
Вера Гринвич
Антон Алиханов и Мария Львова-Белова обсудили проекты поддержки семей с детьми.

Антон Алиханов и Мария Львова-Белова обсудили проекты поддержки семей с детьми.

Фото: Правительство Калининградской области

В четверг, 15 сентября, в Калининграде прошла встреча губернатора Антона Алиханова с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Как рассказала в пресс-службе регионального правительства, во время встречи был проработан новый пилотный проект - «Протокол сообщения диагноза».

- Во время рождения ребенка или сообщения диагноза в детской больнице, либо при получении какой-то травмы и постановке потом диагноза требуются особые слова и ресурсы, которые позволят семье не отказаться от ребенка. Сейчас мы сформируем весь комплекс, который требуется для начала работы этого проекта. На первом этапе внедрим его в родовспомогательных учреждениях, чтобы роженицы получали сразу полный спектр помощи, - прокомментировала суть проекта Мария Львова-Белова.