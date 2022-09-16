До конца года в Калининградской области будут благоустроены 80 площадок для мусора

В минэкологии продемонстрировали, как будут выглядеть новые площадки. Фото: Правительство Калининградской области

По итогам конкурсного отбора, проводимого министерством природных ресурсов и экологии Калининградской области, в пяти муниципалитетах Калининградской области будут благоустроены контейнерные площадки для твердых коммунальных отходов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Больше всего новых контейнерных площадок появится в Гусевском городском округе – по 33 адресам. Благоустройство пройдет также в Черняховском, Правдинском, Гвардейском муниципальных округах и Советске.

- Под благоустройством контейнерных площадок подразумевается установка бетонного покрытия и ограждений. На мероприятия направлены средства из областного и местного бюджетов. Для самих жителей это будет бесплатно, - уточнили в министерстве.

Отмечается, что площадки планируется благоустроить до конца текущего года.