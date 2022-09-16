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Общество16 сентября 2022 5:44

В Калининградской области отмечается миграция птиц, не успевших завершить свою линьку

Орнитологам в руки попалась лохматая самка чижа
Вера Гринвич
Самка чижа одновременно летит в теплые края и завершает линьку.

Самка чижа одновременно летит в теплые края и завершает линьку.

Фото: СОЦСЕТИ

Калининградские орнитологи продолжают делиться наблюдениями за сезонной миграцией птиц. На этот раз в сети угодила лохматая самка чижа.

- Юная самка чижа из позднего выводка не успела завершить свою линьку до начала первой в ее жизни осенней миграции. Она отправилась в дальний путь до Европы в довольно растрепанном состоянии: на груди еще дорастают юношеские перья, да и контурное оперение активно меняется - вся грудь и живот в «трубочках», - сообщается в телеграм-канале биологической станции «Рыбачий» и полевого стационара «Фрингилла».

Специалисты отмечают, что такой пример - не редкость для птенцов из поздних выводков.

- Стремительно сокращающийся световой день торопит птиц на зимовку, поэтому приходится «долинивать на ходу», - рассказали орнитологи.