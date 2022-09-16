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Общество16 сентября 2022 6:37

Очевидцы: В Знаменске дерево упало на КамАЗ

Похоже, что дерево рухнуло на машину «в компании» со столбом
Вера Гринвич
Утро в Знаменске началось с дорожного происшествия.

Утро в Знаменске началось с дорожного происшествия.

Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

В пятницу, 16 сентября, в поселке Знаменске Гвардейского муниципального округа во время движения на КамАЗ упало дерево. Об этом сообщает телеграм-канал «Янтарный ДЛБ».

Правда, фото с места ДТП вызывает вопрос: только ли дерево упало на машину? Похоже, что вместе со стволом на грузовик «лег» и столб.

О пострадавших не сообщается. Судя по тому, что ствол и столб рухнули аккуратно между кабиной и кузовом, с водителем все в порядке.

Ранее в региональном МЧС предупреждали, что 16 сентября ожидается усиление ветра.