В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 16 сентября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в пятницу, 16 сентября, в течение дня отключено электричество в домах на 5 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на - б-р Л. Шевцовой 84-90, ул. Интернациональная 55-71, ул. О. Кошевого 68-76, ул. Дзержинского 91-99,101,103(д/с №12),107,109,138,130а,140,140а, ул. Волочаевская 19-38.

Холодной воды до 17 часов не будет на ул. П. Морозова 117-125,127-139.146-156,158-170, ул. Летняя 48(СОШ №46)

От горячей воды отключены дома по:

- ул. Чувашская 2,9,11 – до 26 сентября;

- ул. Горького 152,152 «а»,154 – сегодня с 8.30 до 16.00;

- ул. Серж. Колоскова 4,6 – с 8.00 до 16.00.