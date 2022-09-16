Гостеприимное облако: «Ростелеком» связал офисы МФЦ в Калининградской области виртуальной АТС

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«Ростелеком» подключил к виртуальной АТС 24 офиса многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Калининградской области. С помощью цифрового сервиса у специалистов МФЦ появилась возможность принимать и фиксировать все входящие звонки, распределять их между персоналом, записывать разговоры. Все это позволяет более оперативно решать рабочие вопросы и обрабатывать больше входящих обращений.

Облачное решение «Виртуальная АТС» работает на базе защищенных серверов «Ростелекома», а управление им осуществляется через удобный для пользователя веб-интерфейс. Компания, подключившая IP-телефонию, получает все возможности офисной мини-АТС и сокращает расходы на услуги связи, поскольку сервис не требует затрат на обслуживание.

Дмитрий Павлов, заместитель директора Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с государственным и корпоративным сегментами:

«Преимущество услуги “Виртуальная АТС” в том, что не нужно приобретать дорогостоящее телекоммуникационное оборудование: для использования сервиса необходимы только стабильный доступ к интернету и телефонные аппараты. Несколько лет назад “Ростелеком” уже организовал для МФЦ волоконно-оптическую сеть. Все многофункциональные центры на территории Калининградской области соединены защищенными каналами связи, которые предоставляет наша компания. В каждом отделении МФЦ сегодня есть интернет для сотрудников и Wi-Fi для посетителей».

Сергей Корягин, руководитель МФЦ Калининградской области:

«Сервис от “Ростелекома” позволяет нам повысить качество обслуживания по телефону, так как разговоры с гражданами записываются — данный функционал очень помогает в решении спорных вопросов. С ВАТС упростилось взаимодействие между отделами внутри учреждения — сейчас подразделения оперативно связываются между собой по короткой нумерации. У нас уже есть робот — голосовой помощник “Ася”, который работает в контакт-центре МФЦ и без соединения с оператором консультирует заявителей по популярным услугам, записывает на прием в автоматическом режиме. В ближайшее время мы планируем объединить “Асю” с виртуальной АТС, чтобы процесс приема звонков от посетителей был максимально оптимизирован».

«Ростелеком» предоставил МФЦ Калининградской области и многоканальный интеллектуальный номер 8 800, который подключается к виртуальной АТС. Он позволяет принимать звонки от нескольких клиентов одновременно, распределять вызовы между офисами и операторами.