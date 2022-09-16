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Общество16 сентября 2022 9:48

В Калининграде хотят вырубать плодовые деревья, потому что дворникам тяжело под ними убирать

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Плодовые деревья красиво цветут. Но это коммунальщиков не заботит.

Плодовые деревья красиво цветут. Но это коммунальщиков не заботит.

Фото: Александр КАТЕРУША

Урожай, который осыпается с плодовых деревьев в Калининграде, приносит много хлопот дворникам. Поэтому деревья вроде алычи и сливы хотят вырубать. Об этом в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» рассказал директор предприятия «Чистота» Юрий Егоров.

- Алыча постоянно сыпется. Каждый день приходится ее убирать. Раздавленные плоды опасны и для пешеходов – есть опасность поскользнуться на них, - говорит Юрий Егоров. - Я считаю, что каждому дереву есть свое место и плодовые деревья необходимо выращивать на приусадебных участках, осуществляя за ними соответствующий уход.

По словам Юрия Егорова, «Чистота» собирает «информацию о территориальном расположении плодовых деревьев на городских территориях».

- Выйдем на комитет городского хозяйства с предложением частично произвести снос этих плодовых деревьев с дальнейшей компенсацией и высадкой других деревьев, которые более подходят для городской территории, - заключил руководитель «Чистоты».