В Калининграде хотят вырубать плодовые деревья, потому что дворникам тяжело под ними убирать

Плодовые деревья красиво цветут. Но это коммунальщиков не заботит. Фото: Александр КАТЕРУША

Урожай, который осыпается с плодовых деревьев в Калининграде, приносит много хлопот дворникам. Поэтому деревья вроде алычи и сливы хотят вырубать. Об этом в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» рассказал директор предприятия «Чистота» Юрий Егоров.

- Алыча постоянно сыпется. Каждый день приходится ее убирать. Раздавленные плоды опасны и для пешеходов – есть опасность поскользнуться на них, - говорит Юрий Егоров. - Я считаю, что каждому дереву есть свое место и плодовые деревья необходимо выращивать на приусадебных участках, осуществляя за ними соответствующий уход.

По словам Юрия Егорова, «Чистота» собирает «информацию о территориальном расположении плодовых деревьев на городских территориях».

- Выйдем на комитет городского хозяйства с предложением частично произвести снос этих плодовых деревьев с дальнейшей компенсацией и высадкой других деревьев, которые более подходят для городской территории, - заключил руководитель «Чистоты».