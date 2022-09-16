Силовики провели учения по ликвидации террористов на платформе Д-6

. Фото: управление ФСБ России по Калининградской области

В Калининградской области проведено командно-штабное учение по пресечению террористического акта на объекте морской экономической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

По замыслу учения, неизвестные вооруженные лица проникли на платформу Д-6 и захватили в качестве заложников сотрудников нефтедобывающей платформы.

В ликвидации террористов были задействованы силы и средства территориальных управлений ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФСВНГ России, ФСИН России, Балтийского флота, а также федеральных и региональных органов исполнительной власти.

В ходе учения была проверена эффективность мер по антитеррористической и противодиверсионной защищенности нефтедобывающей платформы, отработаны вопросы планирования мероприятий по противодействию террористической угрозе, организации управления органами и подразделениями при проведении контртеррористической операции.