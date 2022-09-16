В субботу в Зеленоградске будет перекрытие улиц из-за триатлона

. Фото: Администрация Зеленоградска

В субботу, 17 сентября, в Зеленоградске для проведения велогоночного этапа соревнований по триатлону суперспринту AMBERMAN будет введено временное ограничение движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

С 10.00 до 12.00 движение будет закрыто по маршруту: ул.Володарского – 2-й Октябрьский переулок – ул.Октябрьская - ул. Московская – ул. Герцена – ул. Саратовская – ул. Октябрьская.

Власти просят водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов поездок.