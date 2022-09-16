Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2022 10:11

В субботу в Зеленоградске будет перекрытие улиц из-за триатлона

Виктор Сергеев
.

.

Фото: Администрация Зеленоградска

В субботу, 17 сентября, в Зеленоградске для проведения велогоночного этапа соревнований по триатлону суперспринту AMBERMAN будет введено временное ограничение движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

С 10.00 до 12.00 движение будет закрыто по маршруту: ул.Володарского – 2-й Октябрьский переулок – ул.Октябрьская - ул. Московская – ул. Герцена – ул. Саратовская – ул. Октябрьская.

Власти просят водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов поездок.