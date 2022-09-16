Трое калининградцев за сутки лишились 2 млн рублей после общения с телефонными мошенниками

За сутки в Калининградской области три человека стали жертвами телефонных мошенников, горожане потеряли суммарно 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Все преступления были совершены по одной схеме: потерпевшим на мобильные телефоны звонили неизвестные и представлялись «сотрудниками правоохранительных органов». Аферисты сообщали, что произошла утечка информации и теперь мошенникам доступны личные данные заявителя, а они от его имени пытаются взять крупный кредит. Вскоре после этого с потерпевшими связывались «представители службы безопасности банка» и подтверждали информацию об имеющихся заявках на кредит.

Злоумышленники рекомендовали горожанам самим срочно взять займы, чтобы опередить мошенников, а затем перевести сбережения на «безопасный счет», поле этого все кредиты закроются автоматически, а личные накопления будут в безопасности.

По всем случаям возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».