В Багратионовске ревнивец сжег автомобиль соседа

В Багратионовске вынесли приговор местному жителю, который пытался сжечь чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В феврале 2022 года 58-летний житель поселка Долгоруково приревновал супругу к соседу и решил сжечь его машину. Злоумышленник облил соседский «Фольксваген» керосином и поджег. Спасла легковушку супруга ревнивца, которая успела потушить огонь.

Поджигатель признал вину в совершении преступления, а также в полном объеме возместил причиненный материальный ущерб. Поэтому суд приговорил его к 8 месяцам лишения свободы условно.