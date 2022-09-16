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Общество16 сентября 2022 10:24

Жителей Черняховска приглашают пройти бесплатное медобследование

В городе будут работать два пункта здоровья
Виктор Сергеев

В субботу, 17 сентября, жители Черняховска с 11 до 15 часов смогут пройти бесплатное медицинское обследование. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Центре культуры и досуга на ул. Ленина, 17, всех желающих будут принимать врачи: терапевт, диетолог, медицинский психолог. Также можно будет измерить уровень глюкозы в крови, артериального и внутриглазного давления, пройти обследование на смокелайзере.

На Театральной площади будет работать передвижной маммограф, в котором женщины могут пройти маммографию. Также в мобильном комплексе будет работать пункт вакцинации от коронавируса и гриппа.