Жителей Черняховска приглашают пройти бесплатное медобследование

В субботу, 17 сентября, жители Черняховска с 11 до 15 часов смогут пройти бесплатное медицинское обследование. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Центре культуры и досуга на ул. Ленина, 17, всех желающих будут принимать врачи: терапевт, диетолог, медицинский психолог. Также можно будет измерить уровень глюкозы в крови, артериального и внутриглазного давления, пройти обследование на смокелайзере.

На Театральной площади будет работать передвижной маммограф, в котором женщины могут пройти маммографию. Также в мобильном комплексе будет работать пункт вакцинации от коронавируса и гриппа.